«Вест Хэм» взвинтил цену на Райса, которым интересуются топ-клубы АПЛ

Руководство лондонского «Вест Хэма» не собирается делать скидку на трансфер ведущего полузащитника команды Деклана Райса. По сообщениям Goal.com, «молотобойцы» даже решили поднять ценник на своего лидера. Столичный клуб рассчитывает выручить с продажи футболиста 120 миллионов евро, хотя его рыночная цена составляет 70 миллионов.

В списке претендентов на полузащитника сборной Англии фигурируют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Райс играет за «молотобойцев» с 2017 года, его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек провел девять матчей и отдал два ассиста.