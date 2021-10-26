Конте ждёт предложения от «Манчестер Юнайтед»

Известный итальянский наставник Антонио Конте, поработавший с миланским «Интером», туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси», желает вернуться на Туманный Альбион. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта.

Журналиста утверждает, что тренер хочет стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Конте ждет предложения от боссов «красных дьяволов». Ожидается, что манкунианцы отправят в отставку норвежца Уле Гуннара Сульшера из-за неудовлетворительных результатов. В последнем матче «МЮ» потерпел унизительное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

Последним местом работы Конте был «Интер». Специалист привел команду к скудетто в прошлом сезоне, после чего ушел из клуба из-за конфликта с руководством.