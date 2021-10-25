Клопп быстрее всех тренеров добыл 200 побед во главе «Ливерпуля»

Разгромная победа над «Манчестер Юнайтед» не только помогла «Ливерпулю» угнаться за «Челси» в гонке за лидерство в АПЛ, но также ознаменовалась историческим событием для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Немец быстрее всех наставников клуба в истории смог достичь отметки в 200 побед. Для этого ему потребовался лишь 331 поединок, что на две игры меньше, чем у обладателя предыдущего рекорда, Кенни Далглиша.

Помимо этих двух специалистов, только трем тренерам вообще удавалось выиграть столько матчей во главе «Ливерпуля» - Бобу Пэйсли, Билли Шенкли и Тому Уотсону. Добавим, что при Клоппе «красным» также удалось прервать неудачную серию в чемпионате, сумев впервые за долгие годы стать обладателем титула внутреннего первенства.