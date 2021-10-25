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Роналду не попал в топ-3: назван лучший центрфорвард мирового футбола

25 Октября 2021 • 08:34 Комментировать

Аналитики портала FouFourTwo сформировали рейтинг лучших центрфорвардов мирового футбола. Первую строчку в нем занял нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место аналитики отдали молодой звезде сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну. Третьим стал звездный француз Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» расположился лишь на пятой позиции в рейтинге.

В топ-10 также включены следующие форварды: Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Чиро Иммобиле, Эдинсон Кавани, Лаутаро Мартинес.

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Криштиану Роналду Роберт Левандовски
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