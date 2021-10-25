Роналду не попал в топ-3: назван лучший центрфорвард мирового футбола

Аналитики портала FouFourTwo сформировали рейтинг лучших центрфорвардов мирового футбола. Первую строчку в нем занял нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место аналитики отдали молодой звезде сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну. Третьим стал звездный француз Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» расположился лишь на пятой позиции в рейтинге.

В топ-10 также включены следующие форварды: Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Чиро Иммобиле, Эдинсон Кавани, Лаутаро Мартинес.

Эффект Роналду: в Италии считают, что Криштиану разрушил философию «Ювентуса»