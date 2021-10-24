Санту – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы были лучше, честно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение своей команды от «Вест Хэма» в рамках английской Премьер-лиги. Наставник «шпор» уверен, что результат на табло не соответствует происходящему на поле.

«Мы контролировали игру и были лучше в течение всех 90 минут. Честно считаю, что не заслуживали уехать с ничем. Проделали огромный объем работы, но что-то пошло не так. Немного не повезло», - цитирует португальского специалиста официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что теперь «Тоттенхэм» вылетел из топ-5 турнирной таблицы чемпионата, пропустив вперед именно «молотобойцев».