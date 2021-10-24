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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм», «Лестер» продолжает побеждать

24 Октября 2021 • 18:00 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Тоттенхэм
окончен

В девятом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» бились за выход на четвёртое место. Игра получилась более-менее равной, а гол Майкла Антонио получился единственным и победным для «молотобойцев» - 1:0.

После победы над «Спартаком» «Лестер» снова набрал три очка, на сей раз на выезде одолев «Брентфорд» (2:1).

Протокол игры  
Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
(1:0) Антонио Майкл 72'    
Фабьянски Лукаш Джонсон Бен Зума Курт Огбонна Анджело   37' Крессуэлл Арон Соучек Томаш   21' Райс Деклан Боуэн Джаррод Бенрахма Саид   85' (Лансини Мануэль (   85') Форнальс Пабло Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур Ноубл Марк Влашич Никола Эшби Харрисон Диоп Исса Ярмоленко Андрей Доусон Крэйг Ареола Альфонс
Льорис Уго Эмерсон Жуниор Ромеро Кристиан   60' Дайер Эрик Регилон Серхио   84' (Хиль Бриан (   84') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер Лукас Моура Н'Домбеле Тангай   84' (Ло Чельсо Джовани (   84') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Дэвис Бен Санчес Давинсон Голлини Пьерлуиджи Бергвейн Стевен Родон Джо Алли Деле
24 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры  
Брентфорд 1:2 Лестер
    14' Тилеманс Юри (0:1)
(1:1) Йоргенсен Матиас 60'    
    74' Мэддисон Джеймс (1:2)
Райя Давид Йоргенсен Матиас   30' Янссон Понтус Пиннок Итан   46' (Айер Кристоффер (   46') Каньос Серхи Ониика Фрэнк   77' (Годдос Саман (   77') Норгор Кристиан Йенсен Матиас Генри Рико Мбеумо Брайан   57' (Форсс Маркус (   57') Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III Гуд Чарли Стевенс Финли Расмуссен Мадс Бидструп Мадс
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар   64'   68' (Вестергор Янник (   68') Рикарду Перейра II Тилеманс Юри Сумаре Бубакари Кастань Тимоти Мэддисон Джеймс   79' (Перес Айосе (   79') Ихеаначо Келечи Варди Джейми   46' (Дака Пэтсон (   46')
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Лукмен Адемола Барнс Харви Бертранд Райан Чодури Хамза Уорд Дэнни II
24 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

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окончен Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 1:2 Лестер
Идет 61 минута Манчестер Юнайтед 0:5 Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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