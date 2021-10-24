«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм», «Лестер» продолжает побеждать

В девятом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» бились за выход на четвёртое место. Игра получилась более-менее равной, а гол Майкла Антонио получился единственным и победным для «молотобойцев» - 1:0.
После победы над «Спартаком» «Лестер» снова набрал три очка, на сей раз на выезде одолев «Брентфорд» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Антонио Майкл 72'
Фабьянски Лукаш • Джонсон Бен • Зума Курт • Огбонна Анджело • 37'Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • 21'Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Бенрахма Саид 85' ( Лансини Мануэль ( 85') • Форнальс Пабло • Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур • Ноубл Марк • Влашич Никола • Эшби Харрисон • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Доусон Крэйг • Ареола Альфонс
Льорис Уго • Эмерсон Жуниор • Ромеро Кристиан • 60'Дайер Эрик • Регилон Серхио 84' ( Хиль Бриан ( 84') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • Лукас Моура • Н'Домбеле Тангай 84' ( Ло Чельсо Джовани ( 84') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Дэвис Бен • Санчес Давинсон • Голлини Пьерлуиджи • Бергвейн Стевен • Родон Джо • Алли Деле
24 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|14' Тилеманс Юри (0:1)
|(1:1) Йоргенсен Матиас 60'
|74' Мэддисон Джеймс (1:2)
Райя Давид • Йоргенсен Матиас • 30'Янссон Понтус • Пиннок Итан 46' ( Айер Кристоффер ( 46') • Каньос Серхи • Ониика Фрэнк 77' ( Годдос Саман ( 77') • Норгор Кристиан • Йенсен Матиас • Генри Рико • Мбеумо Брайан 57' ( Форсс Маркус ( 57') • Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III • Гуд Чарли • Стевенс Финли • Расмуссен Мадс • Бидструп Мадс
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар 64' 68' ( Вестергор Янник ( 68') • Рикарду Перейра II • Тилеманс Юри • Сумаре Бубакари • Кастань Тимоти • Мэддисон Джеймс 79' ( Перес Айосе ( 79') • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми 46' ( Дака Пэтсон ( 46')
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Лукмен Адемола • Барнс Харви • Бертранд Райан • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
24 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".