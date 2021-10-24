«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм», «Лестер» продолжает побеждать

В девятом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» бились за выход на четвёртое место. Игра получилась более-менее равной, а гол Майкла Антонио получился единственным и победным для «молотобойцев» - 1:0.

После победы над «Спартаком» «Лестер» снова набрал три очка, на сей раз на выезде одолев «Брентфорд» (2:1).