Дочь известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза по имени Алисия регулярно делится в социальных сетях видео со своим известным отцом. Одно из последних видео Алисии является, мягко говоря, странным. На нём Скоулз грызёт ногти на ногах дочери.

«Искренняя любовь», - написано на видео.

Пол Скоулз играл за «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей своей карьеры футболиста. Всего за «красных дьяволов» полузащитник провёл 711 матчей. В них Скоулз отметился 152 голами и 74 голевыми передачами на партнёров.

Добавим, что Пол Скоулз завершил карьеру футболиста посреди 2013 года.