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​Скоулз погрыз ногти на ногах своей дочери – странное видео видео

24 Октября 2021 • 15:00 Комментировать (2)

Дочь известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза по имени Алисия регулярно делится в социальных сетях видео со своим известным отцом. Одно из последних видео Алисии является, мягко говоря, странным. На нём Скоулз грызёт ногти на ногах дочери.

«Искренняя любовь», - написано на видео.

 

Пол Скоулз играл за «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей своей карьеры футболиста. Всего за «красных дьяволов» полузащитник провёл 711 матчей. В них Скоулз отметился 152 голами и 74 голевыми передачами на партнёров.

Добавим, что Пол Скоулз завершил карьеру футболиста посреди 2013 года.  

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Пол Скоулз
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Skywoker
24 Октября 2021 в 15:35
скоулз погрыз ногти на ногах у своей собаки
Всего за «красных дьяволов» полузащитник провёл 711 матчей. В них Скоулз отметился 152 голами и 74 голевыми передачами на партнёров.
ARTUR
24 Октября 2021 в 15:16
Ну ребята...ну реально..ну зачем это ))) блин ...ну это же Скоулз , лучше интервью его публикуйте ,там хоть поржать можно , особенно если дело уходит от футбола,ну а вот эти видосики это же отстой полный..
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