«Ньюкасл» недавно получил новых владельцев, и теперь они готовится начать писать новую главу в истории клуба. «Сороки» ищут не только нового тренера, отправив в отставку Стива Брюса. Клуб также хочет найти хорошего специалиста, который возглавит спортивный сектор. По данным Mirror, «сороки» уже начали переговоры с Марком Овермарсом. Он является спортивным директором «Аякса» и может перейти на такую же должность в «Ньюкасл». Отмечается, что Овермарс заинтересован в работе с английским клубом. Ему уже сказали о серьёзных ресурсах, которые будут выделять новые боссы «сорок».

Отмечается, что Марк Овермарс может отправиться из «Аякса» в «Ньюкасл», прихватив с собой и тренера Эрика тен Хага, на которым давно следят ведущие клубы.