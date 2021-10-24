​Брюс обращался к Фергюсону перед увольнением из «Ньюкасла»

На неделе Стив Брюс покинул должность главного тренера «Ньюкасла». В настоящее время новые владельцы английского клуба ищут нового специалиста для работы с командой. Между тем, The Sun пишет о том, что незадолго до увольнения Брюс обращался к Алексу Фергюсону. Теперь уже экс-тренер «Ньюкасла» просил у Фергюсона дружеского совета в ситуации, когда все вокруг обсуждают его скорое увольнение.

В своё время Стив Брюс играл под руководством Алекса Фергюсона, и с тех пор они поддерживают хорошие отношения.

Напомним, что недавно «Ньюкасл» выкупил консорциум, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии.