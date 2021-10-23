​«Ньюкасл» изменил позицию по поводу одежды болельщиков

«Ньюкасл» на страницах своего официального сайта выпустил новое заявление по поводу одежды болельщиков. Ранее клуб призвал фанатов не носить арабскую одежду, если они не носят её в повседневной жизни, поскольку это может обидеть некоторых людей. Теперь же от «сороки», судя по всему, изменили свою позицию.

- Фанаты, которые хотят надеть на матч одежду, основанную на культурных традициях, могут свободно делать это. Мы открыты для всех, - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые владельцы «Ньюкасла» приятно ошеломлены гостеприимством фанатов клуба.

Напомним, что недавно «Ньюкасл» приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.