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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард может продолжить карьеру в Ливерпуле

23 Октября 2021 • 15:47 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другом английском коллективе. По сообщениям Football Insider, главным претендентом на футболиста считается «Эвертон».

При этом стоит отметить, что в подписании контракта с Джесси также заинтересованы «Ньюкасл» и «Вест Хэм», за который Лингард выступал в минувшем сезоне.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги вингер принял участие в четырех встречах и забил два гола. Действующее трудовое соглашение 28-летнего исполнителя с «красными дьяволами» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джесси Лингард
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Идет 46 минута Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл
Идет 46 минута Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Идет 45 минута Эвертон 1:1 Уотфорд
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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