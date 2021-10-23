Лингард может продолжить карьеру в Ливерпуле

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другом английском коллективе. По сообщениям Football Insider, главным претендентом на футболиста считается «Эвертон».

При этом стоит отметить, что в подписании контракта с Джесси также заинтересованы «Ньюкасл» и «Вест Хэм», за который Лингард выступал в минувшем сезоне.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги вингер принял участие в четырех встречах и забил два гола. Действующее трудовое соглашение 28-летнего исполнителя с «красными дьяволами» рассчитано до середины следующего года.