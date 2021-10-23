«Ньюкасл» определился с главным тренером

Боссы «Ньюкасла» определились со специалистом, который займет пост главного тренера команды после отставки Стива Брюса.

Как информирует Mirror, «сороки» сначала провели переговоры с экс-тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом, однако специалист ответил отказом аутсайдеру Премьер-лиги. После этого «Ньюкасл» сконцентрировался на подписании португальца Пауло Фонсеки. Экс-наставник «Шахтёра» и «Ромы» считается фаворитом на вакантное место.

Ожидается, что тренер подпишет с клубом контракт с заработной платой в размере шести миллионов фунтов (7 млн евро).

По итогам восьми туров «Ньюкасл» занимает 19 место в таблице АПЛ.