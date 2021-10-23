Нуну Санту – о Кейне: «Он уже приходит в себя»

Завтра, 24 октября, «Тоттенхэму» предстоит сразиться с «Вест Хэмом» в рамках английской Премьер-лиги. Главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту рассказал, в какой форме находятся его игроки.

Португальский специалист отдельно отметил нападающего Гарри Кейна, который пропустил старт сезона. «В игре с «Ньюкаслом» ему наконец-то удалось забить в новом розыгрыше АПЛ, это хорошо. Думаю, теперь он снова начнет удивлять нас своей результативностью. Гарри понемногу приходит в себя после не самого простого межсезонья», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Напомним, что Кейн долгое время не тренировался вместе с партнерами, так как ждал на продвижение в переговорах по своему трансферу в «Манчестер Сити».