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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуну Санту – о Кейне: «Он уже приходит в себя»

23 Октября 2021 • 12:30 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
2.40 3.50 2.90
24.10 16:00

Завтра, 24 октября, «Тоттенхэму» предстоит сразиться с «Вест Хэмом» в рамках английской Премьер-лиги. Главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту рассказал, в какой форме находятся его игроки.

Португальский специалист отдельно отметил нападающего Гарри Кейна, который пропустил старт сезона. «В игре с «Ньюкаслом» ему наконец-то удалось забить в новом розыгрыше АПЛ, это хорошо. Думаю, теперь он снова начнет удивлять нас своей результативностью. Гарри понемногу приходит в себя после не самого простого межсезонья», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Напомним, что Кейн долгое время не тренировался вместе с партнерами, так как ждал на продвижение в переговорах по своему трансферу в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
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