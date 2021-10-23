Ван де Бек хочет продолжить карьеру в «Реале»

Голландский хавбек Донни ван де Бек, который близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» из-за малого количества игровой практики, определился с клубом, в котором желает продолжить карьеру.

Согласно сведениям Defensa Central, полузащитник хочет перебраться в мадридский «Реал». Ван де Бек уже попросил своего агента провести переговоры с руководством «королевского» клуба.

Донни перебрался в стан «красных дьяволов» из амстердамского «Аякса» в прошлом году. В нынешнем сезоне голландец принял участие лишь в трех матчах.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость ван де Бека составляет 25 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2025 года.