Рюдигер определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Немецкий защитник Антонио Рюдигер продолжает вести переговоры с руководством лондонского «Челси» относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом отрапортовал в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, приоритетом игрока является пролонгация сотрудничества с «пенсионерами». Рюдигер хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов. Главное препятствие – заработная плата немца. Стороны пока не могут найти компромисс в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в подписании Антонио заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ», «Реал» и «Бавария».