Тухель высказался о травмах Лукаку и Вернера

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о кадровых проблемах команды. Нападающие «пенсионеров» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер получили травмы в матче Лиги чемпионов против «Мальмё» (4:0) и угодили в лазарет.

«Пока не знаю, когда Ромелу и Тимо вернутся. Они точно пропустят два ближайших поединка. Неизвестно, сколько они пропустят из-за травм. Не стану заниматься спекуляциями относительно их возвращения. Сейчас они проходят курс восстановления», - поведал немецкий тренер в беседе с журналистами.

Таким образом, Лукаку и Вернер точно не помогут «Челси» в поединках с «Норвичем» и «Саутгемптоном».