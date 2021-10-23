Роналду рассказал, готов ли уйти из сборной Португалии ради продления клубной карьеры

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей карьере в национальной сборной Португалии.

«Могу ли я уйти из сборной, чтобы продлить карьеру на клубном уровне? Не считаю, что настало это время. Только я могу понять, когда стану хуже бежать и наносить удары по воротам… У меня сейчас есть все для того, чтобы продолжать играть за сборную. Я по-прежнему мотивирован. Мотивация – главный фактор для меня», - приводит слова 36-летнего голеадора Sky Sports.

Криштиану выступает за национальную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 182 поединка и 115 забитых мячей.