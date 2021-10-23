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Роналду рассказал, готов ли уйти из сборной Португалии ради продления клубной карьеры

23 Октября 2021 • 09:04 Комментировать (2)

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей карьере в национальной сборной Португалии.

«Могу ли я уйти из сборной, чтобы продлить карьеру на клубном уровне? Не считаю, что настало это время. Только я могу понять, когда стану хуже бежать и наносить удары по воротам… У меня сейчас есть все для того, чтобы продолжать играть за сборную. Я по-прежнему мотивирован. Мотивация – главный фактор для меня», - приводит слова 36-летнего голеадора Sky Sports.

Криштиану выступает за национальную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 182 поединка и 115 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
23 Октября 2021 в 09:42
До 40 будет пахать как белка в колесе чтобы ни кто не побил его рекорды...
Антиукр
23 Октября 2021 в 10:43
Здесь гл. не переусердствовать .То на этой почве с рекордами можно и свихнуться <...> Пример тому през.Зеленский которые поехал со своими рейтингами ,опасная штука <...>
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