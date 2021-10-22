Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 258 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не хочет уходить из «Ливерпуля»

22 Октября 2021 • 22:02 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что хотел бы закончить карьеру в своём нынешнем клубе, однако подчеркнул, что не всё зависит от него.

«Я бы хотел остаться в «Ливерпуле» до последнего дня моей карьеры. Однако не всё зависит от меня. Решает клуб, а не только я.

Пока я не представляю себя когда-либо играющим против «Ливерпуля». Это огорчило бы меня. Не хочу о таком даже говорить. Не вижу себя в другом клубе», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Соглашение египетского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. За мерсисайдцев 29-летний Салах выступает с 2017 года.

В нынешнем сезоне Мохамед провёл за «Ливерпуль» в общей сложности уже 11 поединков во всех турнирах и отличился в них 12 мячами и 4 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 3:1 Астон Вилла
23.10  14:30 Челси ... Норвич 1.18 7.6 18
23.10  17:00 Саутгемптон ... Бёрнли 2.04 3.5 3.8
23.10  17:00 Кристал Пэлас ... Ньюкасл 2.11 3.4 3.65
23.10  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.14 3.55 3.4
23.10  17:00 Эвертон ... Уотфорд 1.68 3.95 5.2
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
Все матчи
Новости
22 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в событийном матче разобрался с «Астон Виллой»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Салах не хочет уходить из «Ливерпуля»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не будет выкупать Сауля
19:35 · Англия. Премьер-лига
Погба – о «веганских бутсах»: «Это смело и уникально»
19:27 · Англия. Премьер-лига
Эвра рассказал о сексуальном насилии со стороны учителя 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Кепа может сменить «Челси» на топ-клуб Италии слухи
18:05 · Англия. Премьер-лига
Клоппа настораживает аномально большое количество пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» 3
17:04 · Англия. Премьер-лига
Артета поддержал уволенного тренера «Ньюкасла» Брюса
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер подтвердил, что Фернандеш может пропустить битву с «Ливерпулем» 1
16:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп похвалил Салаха и Роналду 2
15:54 · Англия. Премьер-лига
Мерсон допускает возможность победы «Манчестер Юнайтед» в дерби над «Ливерпулем» 2
15:45 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс – на радаре у «Реала» слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
Погба презентовал новые «веганские бутсы»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «В «ПСЖ» я был скорее министром спорта, чем тренером»
Все новости
Рекомендуем