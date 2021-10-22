Салах не хочет уходить из «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что хотел бы закончить карьеру в своём нынешнем клубе, однако подчеркнул, что не всё зависит от него.

«Я бы хотел остаться в «Ливерпуле» до последнего дня моей карьеры. Однако не всё зависит от меня. Решает клуб, а не только я.

Пока я не представляю себя когда-либо играющим против «Ливерпуля». Это огорчило бы меня. Не хочу о таком даже говорить. Не вижу себя в другом клубе», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Соглашение египетского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. За мерсисайдцев 29-летний Салах выступает с 2017 года.

В нынешнем сезоне Мохамед провёл за «Ливерпуль» в общей сложности уже 11 поединков во всех турнирах и отличился в них 12 мячами и 4 результативными передачами.