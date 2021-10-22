Голкипер Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси» и присоединиться к топ-клубу Италии. Как сообщает Fichajes.net, интерес к испанскому вратарю проявляет «Ювентус». На фоне неубедительной игры Войцеха Щесны в Турине задумались о поиске вратаря. Кепа в своё время уже оказывался на радаре «старой синьоры», и теперь итальянский клуб снова вспомнил об этом футболисте.

Кепа может быть заинтересован в переезде в «Ювентус», поскольку в Лондоне он по всем статьям проигрывает конкуренцию в рамке ворот Эдуару Менди. В сезоне 2021/2022 Кепа провёл за «Челси» во всех соревнованиях только три матча.