​Тухель: «В «ПСЖ» я был скорее министром спорта, чем тренером»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на футбольном фестивале, который недавно проходил в Тренто, высказался по поводу работы в «ПСЖ».

«ПСЖ» и «Челси» - разные клубы по своему стилю и организации. В «ПСЖ» я был скорее министром спорта, чем тренером. Там я общался в том числе с друзьями и семьями звёздных игроков. Тренировать Лукаку проще, чем Неймара и Мбаппе», - высказался Тухель, чьи слова приводит AS.

Напомним, Томас Тухель был уволен из «ПСЖ» в конце прошлого календарного года. В январе 2021 года немец принял «Челси» и через пару месяцев привёл команду к триумфу в Лиге чемпионов.