«Вулверхэмптон», в составе которого и так уже собралась целая португальская династия, зимой намерен усилиться еще одним представителем местного чемпионата.

Согласно информации, предоставленной журналистами Calciomercato, «волки» предпримут попытку подписать опорного полузащитника «Спортинга Жоау Палинью. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро, но английский хочет сторговаться до 30 миллионов.

Напомним, что Палинья летом этого года выступал на чемпионате Европы за национальную команду Португалии, став по мнению болельщиков одним из главных разочарований турнира.