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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович хочет вернуть Азара в «Челси»

22 Октября 2021 • 10:29 Комментировать (2)

Бельгийский хавбек Эден Азар, переживающий не лучшие времена в мадридском «Реале», может вернуться на Туманный Альбион. По сообщениям El Nacional, подписать полузащитника хочет лондонский «Челси», за который он выступал до переезда в Испанию.

Владелец английского топ-клуба Роман Абрамович лично настаивает на трансфере Азара. Руководитель считает, что бельгиец способен принести пользу команде, несмотря на провальный отрезок карьеры в Мадриде.

«Пенсионеры» готовы выделить на покупку Эдена 50 миллионов евро. В то же время «королевский» клуб рассчитывает выручить со сделки не менее 60 миллионов.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Эден Азар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
22 Октября 2021 в 11:25
ай перцу нада соглашаца на 50 лям.. он уже с подарочной каропкой, в которой будец лежац связаный по рукам и ногам озар, должен бежац к трапу уплываюцева на туманный альбиён парома.. )))
Overkill666
22 Октября 2021 в 11:01
а деньги он не хочет вернуть, случайно?
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