Абрамович хочет вернуть Азара в «Челси»

Бельгийский хавбек Эден Азар, переживающий не лучшие времена в мадридском «Реале», может вернуться на Туманный Альбион. По сообщениям El Nacional, подписать полузащитника хочет лондонский «Челси», за который он выступал до переезда в Испанию.

Владелец английского топ-клуба Роман Абрамович лично настаивает на трансфере Азара. Руководитель считает, что бельгиец способен принести пользу команде, несмотря на провальный отрезок карьеры в Мадриде.

«Пенсионеры» готовы выделить на покупку Эдена 50 миллионов евро. В то же время «королевский» клуб рассчитывает выручить со сделки не менее 60 миллионов.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.