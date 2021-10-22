«Манчестер Сити» определился с преемником Фернандиньо

Один из ведущих футболистов мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По сообщениям Goal.com, заинтересованность в подписании 24-летнего швейцарского полузащитника проявляет «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» видит в Денисе альтернативу бразильцу Фернандиньо, который покинет команду по окончании текущего сезона.

Контракт Закарии с гладбахским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник поучаствовал в шести поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.