Названы топ-клубы, которые хотели подписать Фати

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати мог оказаться в другом европейском топ-клубе. Согласно сведениям Cope, сразу несколько грандов проявляли интерес к 18-летнему воспитаннику «сине-гранатовых».

Подписать нападающего хотели «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что в трансфере Ансу был также заинтересован французский «ПСЖ».

В конечном счете игрок остался на «Камп Ноу», подписав новое долгосрочное соглашение с каталонцами. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Фати недавно вернулся на поле после травмы. В текущем сезоне Ла Лиги он провел три матча и забил два гола.