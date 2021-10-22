Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы топ-клубы, которые хотели подписать Фати

22 Октября 2021 • 09:23 Комментировать

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати мог оказаться в другом европейском топ-клубе. Согласно сведениям Cope, сразу несколько грандов проявляли интерес к 18-летнему воспитаннику «сине-гранатовых».

Подписать нападающего хотели «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что в трансфере Ансу был также заинтересован французский «ПСЖ».

В конечном счете игрок остался на «Камп Ноу», подписав новое долгосрочное соглашение с каталонцами. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Фати недавно вернулся на поле после травмы. В текущем сезоне Ла Лиги он провел три матча и забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
09:36 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек не собирается возвращаться в «Аякс»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лингард задумывается над переходом в «Эвертон» слухи
09:23 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-клубы, которые хотели подписать Фати
09:11 · Англия. Премьер-лига
Стали известны условия контракта, которые «Ньюкасл» готов предложить Фонсеке
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Сити» нашли усиление в Голландии
00:17 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал Салаха лучшим игроком АПЛ, но не мира
00:07 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет купить для «Челси» защитника «Реала» слухи
21 Октября
23:05 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 октября 2021
21:57 · Англия. Премьер-лига
Артета допускает возможность продления контракта с Ляказеттом
21:35 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 октября 2021
21:16 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек зимой намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Преклонение колена – объединяющий жест»
20:18 · Англия. Премьер-лига
Салах встретился со своей восковой копией
19:53 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» провёл переговоры с Фонсекой
18:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько недель пропустит Лукаку из-за травмы
Все новости
Рекомендуем