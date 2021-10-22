«Барселона» и «Манчестер Сити» нашли усиление в Голландии

Бразильский форвард Антони, который выступает за амстердамский «Аякс», попал в сферу интересов двух европейских грандов. Согласно сообщениям El Nacional, заполучить 21-летнего футболиста в свои ряды хотят каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити».

Ожидается, что оба клуба вступят в борьбу за форварда по окончании нынешнего сезона. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Антони составляет порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в девяти поединках за голландскую команду, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.