В связи с заинтересованностью к персоне полузащитника Юри Тилеманса со стороны ведущих клубов Европы, «Лестер» предпринял попытку переподписать со своим лидером действующее соглашение. Впрочем, намерения руководства закончились неудачей.

По информации британского таблоида The Sun, бельгиец отклонил предложение «Лестера», которое включало в себя значительное повышение зарплаты. Теперь, видимо, Тилеманс намерен пойти на повышение, оформив свой трансфер ближайшим летом.

Уточним, что ранее игрока сватали в «Барселону» и «Реал», а также в английские гранды, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 55 миллионов евро.