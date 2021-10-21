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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером» - в нём заинтересованы европейские гранды слухи

21 Октября 2021 • 18:42 Комментировать (2)
Брентфорд
...
Лестер
2.70 3.35 2.60
24.10 16:00

В связи с заинтересованностью к персоне полузащитника Юри Тилеманса со стороны ведущих клубов Европы, «Лестер» предпринял попытку переподписать со своим лидером действующее соглашение. Впрочем, намерения руководства закончились неудачей.

По информации британского таблоида The Sun, бельгиец отклонил предложение «Лестера», которое включало в себя значительное повышение зарплаты. Теперь, видимо, Тилеманс намерен пойти на повышение, оформив свой трансфер ближайшим летом.

Уточним, что ранее игрока сватали в «Барселону» и «Реал», а также в английские гранды, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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Комментарии (2)
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ARTUR
21 Октября 2021 в 19:00
А Лестер это Китай..дауны
Id152079006
21 Октября 2021 в 18:56
Зря!
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