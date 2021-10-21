В зимнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает усилить свой состав. Как сообщает испанский Sport, каталонцы определились с главной целью на январь. По данным источника, приоритетом для «сине-гранатовых» является аренда Рахима Стерлинга у «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг в настоящий момент не является твёрдым игроком основного состава «Манчестер Сити». Недавно англичанин давал интервью, в котором допустил свой переезд в другую страну с целью принять новый вызов. Хосеп Гвардиола, комментируя слова Стерлинга, дал понять, что не будет препятствовать уходу игрока, если тот не чувствует себя счастливым в его команде.