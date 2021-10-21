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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» определилась с главной целью на зимнее трансферное окно слухи

21 Октября 2021 • 18:31 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает усилить свой состав. Как сообщает испанский Sport, каталонцы определились с главной целью на январь. По данным источника, приоритетом для «сине-гранатовых» является аренда Рахима Стерлинга у «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг в настоящий момент не является твёрдым игроком основного состава «Манчестер Сити». Недавно англичанин давал интервью, в котором допустил свой переезд в другую страну с целью принять новый вызов. Хосеп Гвардиола, комментируя слова Стерлинга, дал понять, что не будет препятствовать уходу игрока, если тот не чувствует себя счастливым в его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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Id152079006
21 Октября 2021 в 19:00
Эх, пойдёт Рахимка по рукам. То есть, по клубам :)))
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