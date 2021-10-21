Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 462 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ продвинулись в переговорах по Влаховичу слухи

21 Октября 2021 • 16:44 Комментировать
Фиорентина
...
Кальяри
1.70 3.95 4.70
24.10 16:00

За нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, повздорившим с руководством команды, выстроилась целая очередь из европейских топ-клубов.

Но, как сообщает издание La Nazione, дальше всех в переговорах по трансферу футболиста продвинулись два гранда английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». По информации источника, именно они являются фаворитами в борьбе за подписание Влаховича уже в январе.

Среди остальных кандидатов на серба числятся «Ювентус» и «Бавария», но они пока не готовы платить за игрока требуемые 80 миллионов евро. В текущем сезоне у Влаховича шесть голов в девяти поединках в составе «фиалок» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Манчестер Сити Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
16:44 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ продвинулись в переговорах по Влаховичу слухи
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма» слухи
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» до конца недели объявит имя главного тренера 3
20 Октября
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 октября 2021
19:20 · Англия. Премьер-лига
Руни не планирует тренировать «Ньюкасл»
16:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» попросил фанатов не носить арабскую одежду
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую Брюс получит от новых владельцев «Ньюкасла» после увольнения
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связывался с Зиданом по совету Роналду 3 слухи
14:13 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Челси» нужен Холанн
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера 2 официально
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на звёздного футболиста, поигравшего за «Реал» и «Арсенал» 6
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить Маунту высокую зарплату
19 Октября
23:49 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет вернуться к работе лишь летом, приоритет – АПЛ слухи
20:42 · Англия. Премьер-лига
Сульшер ответил на критику в адрес Роналду 11
18:50 · Англия. Премьер-лига
68% игроков АПЛ полностью вакцинированы от коронавируса
Все новости
Рекомендуем