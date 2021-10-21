За нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, повздорившим с руководством команды, выстроилась целая очередь из европейских топ-клубов.

Но, как сообщает издание La Nazione, дальше всех в переговорах по трансферу футболиста продвинулись два гранда английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». По информации источника, именно они являются фаворитами в борьбе за подписание Влаховича уже в январе.

Среди остальных кандидатов на серба числятся «Ювентус» и «Бавария», но они пока не готовы платить за игрока требуемые 80 миллионов евро. В текущем сезоне у Влаховича шесть голов в девяти поединках в составе «фиалок» во всех турнирах.