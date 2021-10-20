​Тухель: «Челси» нужен Холанн

Рулевой «Челси» Томас Тухель подтвердил нахождение форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в сфере интересов клуба.

«Мы несколько раз обсуждали имя Холанна, в том числе по ходу трансферного окна. Но тогда это казалось совершенно нереальным и неосуществимым. Мы, конечно, регулярно говорим о нём, ведь это фантастический футболист и определяющая фигура в «Боруссии».

Холанн вместе с Лукаку в атаке? Мы можем это обсудить! Не думаю, что сейчас об этом можно говорить серьёзно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели», - слова Тухель приводит портал Goal.com со ссылкой на Sport Bild.