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«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера официально

20 Октября 2021 • 13:00 Комментировать (2)

Руководство «Ньюкасла» приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Стивом Брюсом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба отмечает, что решение об отставке принято по обоюдному согласию стороны. Имя нового наставника «сорок» будет объявлено в ближайшие дни.

Брюс занимал пост рулевого команды с 2019 года. Под его руководством «Ньюкасл» провально стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, занимая предпоследнее место после восьми туров.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «сорок» находятся три специалиста: Роберто Мартинес, Унаи Эмери и Стивен Джеррард.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стив Брюс
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Комментарии (2)
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ARTUR
20 Октября 2021 в 15:02
Если придёт англик ,то любые вложение просто будут превращаться в навоз. Шейхи я думаю адекватные ,возьмут нормального коуча.
Ale10JUFC
20 Октября 2021 в 13:23
Лемпс грядет видимо или всё-таки Стиви Джи.
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