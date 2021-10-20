Руководство «Ньюкасла» приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Стивом Брюсом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба отмечает, что решение об отставке принято по обоюдному согласию стороны. Имя нового наставника «сорок» будет объявлено в ближайшие дни.

Брюс занимал пост рулевого команды с 2019 года. Под его руководством «Ньюкасл» провально стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, занимая предпоследнее место после восьми туров.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «сорок» находятся три специалиста: Роберто Мартинес, Унаи Эмери и Стивен Джеррард.