«Челси» готов предложить Маунту высокую зарплату

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продлить соглашение с клубом. Об этом информирует Coal.com.

Действующий договор с игроком рассчитан до июня 2024 года. Футболист зарабатывает около € 80 тыс. в неделю. Это одна из самых низких зарплат среди футболистов столичного коллектива. По новому контракту полузащитник будет получать минимум в два раза больше.

Уточняется, что «Челси» также хочет продлить контракты с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном и Трево Чалобой.

Маунт - воспитанник «Челси». За основную команду футболист дебютировал в 2019 году.