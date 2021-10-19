Бывший наставник миланского «Интера» Антонио Конте, которого сейчас активно сватают в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», на данный момент не готов возвращаться к тренерской деятельности.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянец намерен выждать паузу и дождаться лета следующего года. Тогда он уже будет рассматривать все предложения, но приоритетом Конте является английская Премьер-лига.

Согласно источнику, специалист не хочет возглавлять какую-то из команд в разгар сезона. Также стало известно, что Конте запросит в новом клубе зарплату около 20 миллионов евро в год.

Напомним, что тренер в прошлом сезоне стал обладателем титула Серии А, прервав с «Интером» долголетнюю гегемонию «Ювентуса».