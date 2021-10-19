68% игроков АПЛ полностью вакцинированы от коронавируса

Футболисты английской Премьер-лиги активно вакцинируются от коронавируса. По данным пресс-службы турнира, 81% футболистов получил как минимум одну дозу вакцины. Полностью привиты 68% от общего количества игроков. В сентябре таких было 49%, а в августе - всего лишь 18%.

Ранее тренеры клубов АПЛ Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Нуну Эшпириту Санту, Стив Блюс и Грэм Поттер публично призвали игроков прививаться. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сокрушался о том, что молодежь верит в различные теории заговора и больше доверяет соцальным сетям, чем ученым.