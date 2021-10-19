Каррагер: «МЮ» не выиграет АПЛ и Лигу чемпионов при Сульшере»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что боссам «Манчестер Юнайтед» стоит уволить Уле Гуннара Сульшера.

«Уле Гуннар является важным игроком в истории клуба. Однако не пойму, чем он сейчас занимается? Команда не станет победителем Лиги чемпионов и АПЛ при этом тренере. Он не дотягивает до уровня Клоппа, Гвардиолы и Тухеля. Манкунианцам нужен наставник, который мог бы составить им достойную конкуренцию», - приводит слова эксперта Sky Sports.

Контракт норвежского тренера с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2024 года.

После восьми туров «МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ.