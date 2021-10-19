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Линекер высказался о положении Ляказетта в «Арсенале»

19 Октября 2021 • 08:40 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, который в настоящий момент выступает в роли футбольного эксперта, поделился мнением о положении французского нападающего Александра Ляказетта в лондонском «Арсенале». Из-за малой игровой практики пошли слухи об уходе нападающего в январе.

«Я высоко оцениваю навыки этого форварда. Не могу понять, почему он перестал играть? Должна же быть причина, но я ее не вижу», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти поединках за «канониров» и отметился тремя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Гари Линекер Александр Ляказетт
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