Линекер высказался о положении Ляказетта в «Арсенале»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, который в настоящий момент выступает в роли футбольного эксперта, поделился мнением о положении французского нападающего Александра Ляказетта в лондонском «Арсенале». Из-за малой игровой практики пошли слухи об уходе нападающего в январе.

«Я высоко оцениваю навыки этого форварда. Не могу понять, почему он перестал играть? Должна же быть причина, но я ее не вижу», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти поединках за «канониров» и отметился тремя результативными ударами.