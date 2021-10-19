Клубы АПЛ заблокировали спонсорские сделки «Ньюкасла»

Клубы чемпионата Англии не поддерживают покупку «Ньюкасла» богатыми инвесторами из Саудовской Аравии. Согласно информации Guardian, накануне состоялось заседание, в ходе которого было принято решение, согласно которому «сороки» не смогут заключать выгодные контракты со спонсорами.

Представители обогатившегося клуба уже отреагировали на позицию конкурентов, назвав новые правила антиконкурентными. В ходе заседания против принятия закона проголосовал лишь «Ньюкасл», а «Манчестер Сити» воздержался.

Отмечается, что ограничение будет действовать в отношении всех клубов Премьер-лиги в течение месяца. Многие уже выступают за то, чтобы принять это правило на постоянной основе.