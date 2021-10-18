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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» выбрал трёх кандидатов на должность главного тренера

18 Октября 2021 • 15:11 Комментировать (1)

«Ньюкасл» активизирует поиск нового главного тренера. Как сообщает The Times, «сороки» уже определили трёх специалистов, которых хотят пригласить. В шорт-листе английского клуба находятся Роберто Мартинес, Стивен Джеррард и Унаи Эмери.

Интересно, что все три тренера в настоящий момент имеют работу. Мартинес возглавляет сборную Бельгии, Джеррард – шотландский «Глазго Рейнджерс», а Эмери – испанский «Вильярреал».

Стоит напомнить, что недавно «Ньюкасл» получил новых владельцев. Клуб теперь принадлежит консорциуму, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии с 80% акций.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стивен Джеррард Унаи Эмери Роберто Мартинес
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Октября 2021 в 15:28
Я думаю что Эмери наелся. Апл
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