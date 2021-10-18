​«Ньюкасл» выбрал трёх кандидатов на должность главного тренера

«Ньюкасл» активизирует поиск нового главного тренера. Как сообщает The Times, «сороки» уже определили трёх специалистов, которых хотят пригласить. В шорт-листе английского клуба находятся Роберто Мартинес, Стивен Джеррард и Унаи Эмери.

Интересно, что все три тренера в настоящий момент имеют работу. Мартинес возглавляет сборную Бельгии, Джеррард – шотландский «Глазго Рейнджерс», а Эмери – испанский «Вильярреал».

Стоит напомнить, что недавно «Ньюкасл» получил новых владельцев. Клуб теперь принадлежит консорциуму, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии с 80% акций.