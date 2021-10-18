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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Не волнуйтесь, я жив»: Соучек показал лицо после травмы фото

18 Октября 2021 • 14:42 Комментировать

Томаш Соучек в матче против «Эвертона» получил травму лица. В одном из эпизодов на лицо чешскому хавбеку «Вест Хэма» наступил Саломон Рондон, который в своё время выступал в России. Соучек сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме», показав последствия травмы.

«Не волнуйтесь, я ещё жив», - написал Соучек в подписи к фотографии, среди прочего.

 

Напомним, «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» на поле соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Анджело Огбонна. На текущий момент команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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