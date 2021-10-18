Томаш Соучек в матче против «Эвертона» получил травму лица. В одном из эпизодов на лицо чешскому хавбеку «Вест Хэма» наступил Саломон Рондон, который в своё время выступал в России. Соучек сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме», показав последствия травмы.

«Не волнуйтесь, я ещё жив», - написал Соучек в подписи к фотографии, среди прочего.

Напомним, «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» на поле соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Анджело Огбонна. На текущий момент команда Дэвида Мойеса занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.