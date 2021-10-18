​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса признал вину

В начале 2019 года произошла трагедия – в авиакатастрофе погиб нападающий Эмилиано Сала, который летел в расположение своего нового клуба, переходя из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно. В результате поисковой операции в скором времени было найдено место крушения и тело футболиста.

По ходу расследования выяснилось, что пилот Дэвид Ибботсон, тело которого так и не было найдено, не имел действующей лицензии на осуществление коммерческих полётов. Появились вопросы к Дэвиду Хендерсону, который организовывал рейс. Последний признал свою вину, о чём сообщается на страницах сайта BBC.