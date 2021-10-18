Гари Невилл: «Санчо - жертва игры «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне являющийся экспертом на телевидении, высказался о положении вингера Джедона Санчо в стане «красных дьяволов».

«Сейчас Джедона можно назвать жертвой игры команды. Такого футболиста нужно приглашать уже в состоявшийся коллектив. А выходит так, что ему до сих пор не нашли места на поле. Не думаю, что его стоит сильно критиковать. «Юнайтед» нужно найти баланс в атакующей линии. Если все получится, то команда сможет побеждать сильных соперников», - передает слова эксперта таблоид Mirror.

21-летний вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, подписав контракт на пять лет.