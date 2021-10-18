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Гари Невилл: «Санчо - жертва игры «Манчестер Юнайтед»

18 Октября 2021 • 13:47 Комментировать (4)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне являющийся экспертом на телевидении, высказался о положении вингера Джедона Санчо в стане «красных дьяволов».

«Сейчас Джедона можно назвать жертвой игры команды. Такого футболиста нужно приглашать уже в состоявшийся коллектив. А выходит так, что ему до сих пор не нашли места на поле. Не думаю, что его стоит сильно критиковать. «Юнайтед» нужно найти баланс в атакующей линии. Если все получится, то команда сможет побеждать сильных соперников», - передает слова эксперта таблоид Mirror.

21-летний вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, подписав контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Октября 2021 в 15:34
Сульшер просто понятия не имеет о таком футболе в который играет Дортмунд , не тот тренер,не та команда , изначально провальный ,хотя я думал что он сможет играть хорошо с такими технарями как Фернандеш и Погба, ему бы к Пепу или Клоппу. Там его футбол
Snk6565
18 Октября 2021 в 14:04
А Невилл...как игрок был так себе...а иксперд...еще кислее, чем игрок
Snk6565
18 Октября 2021 в 14:03
Этот трансфер изначально был весьма сомнительным...вываливать такие деньги за игрока, который во второразрядной БД играл через два на третий...сколько таких "вечно потенциальных" мы уже видели???...а можно было побороться за Грилиша
Nebarsabarsenet
18 Октября 2021 в 13:54
Может быть отчасти и так, но ведь и сам Санчо не показывает ожидаемой от него игры, а должен бы, если действительно талантлив.
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