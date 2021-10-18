«Реал» нашёл нового форварда в АПЛ

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в атакующую линию команды. По сообщениям журналистов Calciomercato, в поле зрения испанского гранда попал 24-летний английский форвард Доминик Калверт-Льюин, который выступает на родине за «Эвертон».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что еще одним претендентом на Доминика является лондонский «Арсенал».

В текущем розыгрыше АПЛ Калверт-Льюин провел три поединка и отметился тремя результативными ударами.