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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» нашёл нового форварда в АПЛ

18 Октября 2021 • 13:24 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в атакующую линию команды. По сообщениям журналистов Calciomercato, в поле зрения испанского гранда попал 24-летний английский форвард Доминик Калверт-Льюин, который выступает на родине за «Эвертон».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что еще одним претендентом на Доминика является лондонский «Арсенал».

В текущем розыгрыше АПЛ Калверт-Льюин провел три поединка и отметился тремя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Доминик Калверт-Льюин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
18 Октября 2021 в 14:43
Реалу не нужен никто, пока не изменят политику, мол должен играть только бревнема. Какой толк кого то покупать , если всеравно игравой практики не будет?
Smoke999
18 Октября 2021 в 17:01
Типа Бензема не доказывает своей игрой что он топ. К тому же и вторым форвардом он вполне может играть
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