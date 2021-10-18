Венгер предложил ввести послематчевые пресс-конференции для арбитров

Руководитель отдела ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер предложил очередное новшество. Экс-наставник лондонского «Арсенала» хочет ввести послематчевые пресс-конференции для арбитров.

«Это будет полезно для того, чтобы не допускать неразберихи по судейским решениям. Для этого необходимо получить одобрение со стороны судей, ведь я не знаю, в каком состоянии они пребывают после окончания игр. Готовы ли они к общению с журналистами», - передает слова француза Lequipe.

Ранее Венгер предложил проводить чемпионат мира каждые два года, а также анонсировал внедрение системы автоматического определения положения вне игры.