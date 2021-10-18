Гари Невилл советует ван де Беку уйти из «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о положении голландского хавбека Донни ван де Беке в манкунианском гранде.

«Ван де Бек не получает шанса уже на протяжении полутора лет. Следовательно, лично Сульшер не хотел его видеть в своей команде. Я считаю, что Донни необходимо поскорее сменить клубную прописку», - передает слова Невилла таблоид Mirror.

В текущем сезоне чемпионата Англии голландский полузащитник принял участие лишь во встрече с «Ньюкаслом», появившись на поле под занавес игры.

Действующее трудовое соглашение ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2025 года.