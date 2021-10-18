Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Роналду запятнал бы свою карьеру переходом в «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Фабио да Силва, который сейчас является игроком «Нанта», заявил, что не верил в слухи о переходе португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

«Не верил, что Криштиану перейдет в «Сити». Когда услышал об этом, то сразу сказал, что это неправда. Сообщалось, что Роналду почти подписал с ним трудовое соглашение. Но я не верил этому. КриРо было бы непросто выступать за «горожан», поскольку его многое связывает с «Юнайтед». Этим переходом он бы запятнал свою карьеру», - передает слова да Силвы ESPN.

Роналду прошлым летом присоединился к «красным дьяволам», подписав трудовое соглашение на два года.