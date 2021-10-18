«Лестер» хочет удержать Тилеманса

Владельцы «Лестера» планируют провести переговоры с ведущим полузащитником команды Юри Тилемансом относительно пролонгации трудового соглашения. Об этом сообщает портал Goal.com.

Английский клуб хочет удержать бельгийского хавбека, несмотря на интерес к нему со стороны нескольких грандов. Подписать Тилеманса хотят «Манчестер Юнайтед», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Действующий контракт полузащитника с «лисами» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне бельгиец принял участие в восьми поединках английской Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.