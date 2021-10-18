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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» сделает новое предложение Конте

18 Октября 2021 • 08:22 Комментировать

Новые владельцы «Ньюкасла» по-прежнему заинтересованы в услугах именитого итальянского специалиста Антонио Конте, несмотря на недавний отказ тренера от сотрудничества.

Как сообщает Todofichajes, английский клуб предложит безработному наставнику более выгодные условия труда, что может изменить его решение. «Сороки» готовы предоставить Конте полный контроль за трансферами и возможность лично принимать решения по судьбе футболистов команды.

В настоящий момент пост рулевого «Ньюкасла» занимает Стив Брюс. Ожидается, что тренера вскоре отправят в отставку из-за провального выступления в первой части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Антонио Конте
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