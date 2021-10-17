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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Агент Салаха прибыл в Ливерпуль на переговоры

17 Октября 2021 • 11:45 Комментировать

Агент форварда Мохамеда Салаха прилетел в Ливерпуль на переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Mirror.

Учитывая уровень футбола, который показывает Мохамед Салах, в переговорах о новом трудовом соглашении сторона игрока занимает сильную позицию. Ожидается, что египтянин будет просить одну из самых высоких зарплат в Премьер-лиге Англии.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до завершения сезона 2022/2023. С четыре с лишним года египетский футболист провёл за «Ливерпуль» 213 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 51 результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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