​Агент Салаха прибыл в Ливерпуль на переговоры

Агент форварда Мохамеда Салаха прилетел в Ливерпуль на переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Mirror.

Учитывая уровень футбола, который показывает Мохамед Салах, в переговорах о новом трудовом соглашении сторона игрока занимает сильную позицию. Ожидается, что египтянин будет просить одну из самых высоких зарплат в Премьер-лиге Англии.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до завершения сезона 2022/2023. С четыре с лишним года египетский футболист провёл за «Ливерпуль» 213 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 51 результативный пас на партнёра.