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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Палмер сыграл за основу «Манчестер Сити», а вечером оформил хет-трик в игре резервистов

17 Октября 2021 • 09:37 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Бёрнли
окончен

В субботу «Манчестер Сити» без шума и пыли обыграл на своём поле «Бёрнли» со счётом 2:0. В концовке Хосеп Гвардиола выпустил на замену 19-летнего Коула Палмера. Он сыграл несколько минут за первую команду, а примерно через 40 минут вышел в основном составе резервной команды «горожан». В игре Премьер-лиги-2 против молодёжки «Лестера» Палмер оформил хет-трик, а матч завершился со счётом 5:0.

Отметим, что за основу «Манчестер Сити» Коул Палмер отыграл шесть матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Уикома» в Кубке английской лиги. Палмер является футболистом молодёжной сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Коул Палмер
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