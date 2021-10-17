​Палмер сыграл за основу «Манчестер Сити», а вечером оформил хет-трик в игре резервистов

В субботу «Манчестер Сити» без шума и пыли обыграл на своём поле «Бёрнли» со счётом 2:0. В концовке Хосеп Гвардиола выпустил на замену 19-летнего Коула Палмера. Он сыграл несколько минут за первую команду, а примерно через 40 минут вышел в основном составе резервной команды «горожан». В игре Премьер-лиги-2 против молодёжки «Лестера» Палмер оформил хет-трик, а матч завершился со счётом 5:0.

Отметим, что за основу «Манчестер Сити» Коул Палмер отыграл шесть матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Уикома» в Кубке английской лиги. Палмер является футболистом молодёжной сборной Англии.