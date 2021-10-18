​Что ест Криштиану Роналду: звёздная диета

В феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 37-й день рождения. В таком возрасте многие футболисты завершают карьеру, либо переживают её закат, но Роналду, такое ощущение, готов показывать топ-уровень ещё не один сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, за счёт чего звёздному форварду «Манчестер Юнайтед» удаётся поддерживать себя в идеальной форме.

Можно сколько угодно спорить о том, кто же является лучшим футболистом в истории футбола. Но каковы бы ни были ваши футбольные пристрастия, невозможно не уважать Криштиану Роналду за проделанный им путь. В 2003 году Роналду переходил из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», будучи худощавым парнем, которого, казалось, в Англии условный Сол Кэмпбелл просто «переедет» в силовой борьбе. Теперь же Криштиану вдохновляет молодых (и не только) людей по всему миру, которые тоже хотят быть в хорошей форме.

Секрет Криштиану Роналду состоит из целого ряда факторов - тренировки, питание, восстановление, отдых. Патрис Эвра в своё время рассказывал, почему он не любил ходить к Роналду в гости – португалец любые посиделки мог превратить в тренировку. Криштиану работает над собой изо дня в день, причём для него это не какая-то серая рутина, а удовольствие. Дома у Роналду есть всё для занятий спортом и восстановления. Недавно в СМИ писали о том, что футболист перевёз из Турина в Манчестер криокамеру за 60 тысяч евро, которая помогает лучше восстановить мышцы за счёт проведения нескольких минут при экстремально низких температурах.

Все прекрасно знают, что Криштиану Роналду спит не один раз в сутки, как обычные люди. По совету специалиста по сну, футболист спит несколько раз в день по 90 минут. Такой подход способствует более качественному восстановлению организма, что для футболиста в условиях серьёзных нагрузок очень важно. Каждодневные тренировки, процедуры, здоровый сон и отдых с близкими… Но что же Роналду ест? Ведь высококлассный автомобиль нужно заправлять высококлассным топливом, не правда ли?

«Хорошие тренировки должны сочетаться с хорошей диетой. Я ем много белка, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и избегаю сладких продуктов», - рассказывал как-то Роналду.

Все мы помним, как летом на пресс-конференции во время проведения чемпионата Европы Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки «кока-колы» и призвал людей пить только чистую воду. При этом Райан Гиггз однажды вспомнил, как сам Роналду пришёл на командный завтрак в «Манчестер Юнайтед» с «кока-колой». Гиггз тогда сделал молодому Криштиану замечание, а португалец вскоре оформил хет-трик и сказал валлийцу: «Я пью что хочу».

С тех пор многое изменилось. Криштиану Роналду не употребляет фастфуд, газированные напитк и сладкое. Резервный вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант недавно рассказывал, как после возвращения в команду Роналду никто не прикоснулся к десертам на ужине, хотя такого раньше не случалось. Вот он – эффект Криштиану. По словам Гранта, всем было интересно, что же возьмёт себе в тарелку звёздный португалец. А взял он авокадо, киноа и пару вареных яиц.

Звёздная диета Криштиану Роналду построена на дробном питании. Португалец ест шесть раз в день относительно небольшими порциями. При этом если посмотреть на фотографии Роналду с едой, некоторые порции кажутся достаточно серьёзными.

В основе рациона Роналду лежит рыба и нежирное куриное мясо. Если говорить о рыбе, то форвард «Манчестер Юнайтед» предпочитает рыбу-меч, тунец и тушеную треску. Последнее из этого списка входит в состав блюда, которое, как говорят, является для Криштиану любимым. Помимо тушеной трески, туда входят лук, тонко нарезанный картофель и яйца.

Типичное меню звёздного Криштиану Роналду выглядит примерно так:

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Завтрак. Сыр и ветчина. Йогурт с низким содержанием жира.

Ланч. Курица и салат.

Обед. Тунец, яйца, оливки и овощи.

Перекус. Свежие фрукты и тосты с авокадо.

Ужин. Рыба-меч и салат.

Второй ужин. Стейк и кальмары.

Криштиану Роналду в течение дня пьёт много воды. Звёздный португалец практически не употребляет алкоголь. Лишь изредка он может позволить себе выпить бокал вина. Отношение Роналду к алкогольным напиткам связано не с их вредом для организма, а ещё и с тем, что из-за проблем с алкоголем из жизни ушёл его отец.