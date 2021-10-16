Рюдигера не устроило предложение «Челси»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер не может согласовать с руководством лондонского «Челси» новое трудовое соглашение. Об этом сообщается на страницах Sport1.de.

Источник отмечает, что футболиста не устроило предложение «пенсионеров». Сторона Рюдигера посчитала предложенные условия неуважительными по отношению к игроку. В настоящий момент оклад Антонио составляет 6,5 миллиона евро, по новому контракту он хочет зарабатывать более десяти миллионов.

Действующее соглашение Рюдигера с лондонцами рассчитано до середины следующего года.

Если немец не договорится с «Челси», у него будут варианты продолжения карьеры в Испании и Италии. Подписать защитника хотят «Барселона», «Реал» и «Рома».